Україну відвідає президент Єгипту
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Президентом Арабської Республіки Єгипет Абделем Фаттахом Аль Сісі і запросив його відвідати Україну, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.
Як повідомили у прес-службі, Глава держави привітав Абделя Фаттаха Аль Сісі з переконливою перемогою на президентських виборах, які відбулися у березні 2018 року.
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Президент України, за інформацією прес-служби, відзначив необхідність активізації двостороннього діалогу на всіх рівнях.
"Президент Єгипту відзначив дружні відносини між народами двох країн і наголосив на готовності єгипетської сторони до розширення торговельно-економічної співпраці з нашою державою. Йшлося про реалізацію конкретних двосторонніх економічних проектів.
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Окремо обговорено перспективи проведення у нинішньому році чергового засідання Міжурядової Спільної Комісії з економічного та науково-технічного співробітництва між Україною та Єгиптом", - йдеться у повідомленні.
Також, як повідомили у прес-службі, Президент України Петро Порошенко запросив Президента Арабської Республіки Єгипет Абдель Фаттаха Аль Сісі відвідати Україну з візитом.