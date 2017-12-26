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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Українцям пропонують написати листа підтримки в'язням Кремля

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. “Євромайдан SOS" разом із партнерами проводить традиційний зимовий марафон написання листів в’язням Кремля у рамках кампанії “Let My People Go Ukraine — English”. Про це на своїй сторінці Facebook повідомляє Міністерство закордонних справ України, передає УНН.

Українцям пропонують написати листа підтримки в'язням Кремля

“Зимові свята в холодних російських тюрмах будуть зустрічати більше 60 громадян України. Їх ув’язнено за сфабрикованими справами на загальний строк близько 200 років. Серед них студенти, багатодітні батьки, люди з тяжкими захворюваннями, лідери кримськотатарського народу, правозахисники, митці та журналісти. Для них листи із волі — це ковток свободи, зв’язок із зовнішнім світом та величезна моральна підтримка. Листи нагадують їм, що про них не забувають, що за їхнє звільнення борються, що їх чекають на волі”, — їдеться в повідомлені.

В МЗС додають, що листи дійшли до адресатів та пройшли тюремну цензуру, бажаючі повинні дотримуватися простих правил:

— писати російською мовою;
— дотримуватися політичної нейтральності;
— вказувати на конверті рік народження, повне ім’я, по батькові та прізвище адресата;
— вкласти у конверт чисті аркуші паперу, російську марку (за наявності) та конверт, якщо ви сподіваєтеся на відповідь.

Нагадаємо, віце-спікер парламенту Ірина Геращенко повідомила, що українська сторона офіційно готова до обміну утримуваними 27 грудня.

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