Украинцам предлагают написать письмо поддержки заключенным Кремля
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. "Евромайдан SOS" вместе с партнерами проводит традиционный зимний марафон написания писем заключенным Кремля в рамках кампании "Let My People Go Ukraine - English". Об этом на своей странице Facebook сообщает Министерство иностранных дел Украины, передает УНН.
"Зимние праздники в холодных российских тюрьмах будут встречать более 60 граждан Украины. Их заключили по сфабрикованным делам на общий срок около 200 лет. Среди них студенты, многодетные родители, люди с тяжелыми заболеваниями, лидеры крымскотатарского народа, правозащитники, художники и журналисты. Для них письма с воли - это глоток свободы, связь с внешним миром и огромная моральная поддержка. Письма напоминают им, что о них не забывают, что за их освобождение борются люди, которые ждут их на свободе", - идеться в сообщении.
В МИД добавляют, что письма дошли до адресатов и прошли тюремную цензуру, желающие должны придерживаться простых правил:
- писать на русском языке;
- соблюдать политической нейтральности;
- указывать на конверте год рождения, полное имя, отчество и фамилию адресата;
- вложить в конверт чистые листы бумаги, российскую марку (при наличии) и конверт, если вы надеетесь на ответ.
Напомним, вице-спикер парламента Ирина Геращенко сообщила, что украинская сторона официально готова к обмену удерживаемыми 27 декабря.