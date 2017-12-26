Украинцам предлагают написать письмо поддержки заключенным Кремля

"Зимние праздники в холодных российских тюрьмах будут встречать более 60 граждан Украины. Их заключили по сфабрикованным делам на общий срок около 200 лет. Среди них студенты, многодетные родители, люди с тяжелыми заболеваниями, лидеры крымскотатарского народа, правозащитники, художники и журналисты. Для них письма с воли - это глоток свободы, связь с внешним миром и огромная моральная поддержка. Письма напоминают им, что о них не забывают, что за их освобождение борются люди, которые ждут их на свободе", - идеться в сообщении.

В МИД добавляют, что письма дошли до адресатов и прошли тюремную цензуру, желающие должны придерживаться простых правил:

- писать на русском языке;

- соблюдать политической нейтральности;

- указывать на конверте год рождения, полное имя, отчество и фамилию адресата;

- вложить в конверт чистые листы бумаги, российскую марку (при наличии) и конверт, если вы надеетесь на ответ.

Напомним, вице-спикер парламента Ирина Геращенко сообщила, что украинская сторона официально готова к обмену удерживаемыми 27 декабря.