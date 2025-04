Украинцам предлагают написать письмо поддержки заключенным Кремля

КИЕВ. 26 декабря. УНН. "Евромайдан SOS" вместе с партнерами проводит традиционный зимний марафон написания писем заключенным Кремля в рамках кампании "Let My People Go Ukraine - English". Об этом на своей странице Facebook сообщает Министерство иностранных дел Украины, передает УНН.