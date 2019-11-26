Українцям пояснили, що робити у разі надання неякісних компослуг
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів пояснила, як захистити свої права, коли їх порушує надавач житлово-комунальних послуг. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу відомства.
"У разі ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості комунальних послуг споживач має право викликати виконавця комунальних послуг (його представника) для перевірки кількості та/або якості наданих послуг", - йдеться в повідомленні.
За результатами перевірки складається акт-претензія, який підписується споживачем та виконавцем комунальної послуги або управителем. Виконавець зобов’язаний прибути на виклик споживача не пізніше ніж протягом однієї доби з моменту отримання повідомлення від споживача.
У разі неприбуття виконавця або управителя в установлений строк або необґрунтованої відмови підписати акт-претензію такий акт підписується споживачем, а також не менш як двома споживачами відповідної послуги, які проживають в сусідніх будівлях, і надсилається виконавцю або управителю рекомендованим листом. Виконавець має вирішити питання протягом 5 робочих днів, або надати споживачу письмову відмову.
"У разі ненадання виконавцем відповіді в установлений строк претензії споживача вважаються визнаними таким виконавцем. Якщо врегулювати спір шляхом надсилання акта-претензії не вдалося, закон визначає, що захист прав споживачів житлово-комунальних послуг здійснюється уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства про захист прав споживачів", - йдеться в повідомленні.
Раніше УНН повідомляв, що з листопада українці отримуватимуть квитанції за комунальні послуги за новим механізмом нарахування: без урахування пільг та субсидій.