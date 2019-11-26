Украинцам объяснили, что делать в случае предоставления некачественных комуслуг

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей объяснила, как защитить свои права, когда их нарушает предоставитель жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В случае непредоставления, предоставления не в полном объеме или ненадлежащего качества коммунальных услуг потребитель имеет право вызвать исполнителя коммунальных услуг (его представителя) для проверки количества и/или качества предоставляемых услуг", - говорится в сообщении.

По результатам проверки составляется акт-претензия, который подписывается потребителем и исполнителем коммунальной услуги или управляющим. Исполнитель обязан прибыть на вызов потребителя не позднее чем в течение суток с момента получения уведомления от потребителя.

В случае неприбытия исполнителя или управляющего в установленный срок или необоснованного отказа подписать акт-претензию такой акт подписывается потребителем, а также не менее чем двумя потребителями соответствующей услуги, проживающими в соседних зданиях, и направляется исполнителю или управляющему заказным письмом. Исполнитель должен решить вопрос в течение 5 рабочих дней, или предоставить потребителю письменный отказ.

"В случае непредоставления исполнителем ответа в установленный срок претензии потребителя считаются признанными таким исполнителем. Если урегулировать спор путем направления акта-претензии не удалось, закон определяет, что защита прав потребителей жилищно-коммунальных услуг осуществляется уполномоченным центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере государственного надзора (контроля) за соблюдением законодательства о защите прав потребителей", - говорится в сообщении.

Ранее УНН сообщал, что с ноября украинцы будут получать квитанции за коммунальные услуги по новому механизму начисления: без учета льгот и субсидий.

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