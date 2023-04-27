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Українців, які не приймуть громадянство рф, можуть депортувати з окупованих територій: путін підписав указ

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. президент росії володимир путін підписав указ, згідно з яким громадяни України на окупованих територіях і власники паспортів "лнр" та "днр" у майбутньому можуть бути депортовані, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

За даними росЗМІ, мешканці окупованих територій повинні або стати громадянами росії або заявити про своє бажання зберегти громадянство, що є у них, і відмовитися складати присягу громадянина росії.

Відповідно до указу, ті, хто відмовиться, збережуть право перебувати за місцем проживання до 1 липня 2024 року, надалі вони вважатимуться іноземцями.

При цьому якщо такі люди загрожуватимуть "національній безпеці", плануватимуть екстремістські та терористичні злочини, то вони можуть бути видворені.

На яку саме територію їх мають намір видворяти, в указі не уточнюється.

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