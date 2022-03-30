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Українців попереджають про розсилку мейлами програми, яка викрадає паролі та файли

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Держспецзв'язку попереджає про розсилку електронних листів українцям програми з темою "Нова програма для запису в журнал", начебто від Міністерства освіти та науки України, яка викрадає паролі та файли. Про це відомство попереджає у своєму Telegram, пише УНН.

Українців попереджають про розсилку мейлами програми, яка викрадає паролі та файли

Цитата

“Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка працює при Держспецзв’язку, виявила масове розповсюдження серед громадян України та вітчизняних організацій електронних листів з темою "Нова програма для запису в журнал". Текст електронного листа містить повідомлення, начебто, від Міністерства освіти та науки України щодо "електронних навчальних журналів", а також посилання на "програму" та пароль на архів”, – йдеться в повідомленні.

Деталі

Наголошується, що у разі відкриття архіву та запуску EXE-файлу, комп'ютер буде уражено шкідливою програмою, яку, за сукупністю ознак (незважаючи на деякі відмінності), класифіковано як MarsStealer.

Це - шкідлива програма-стілер, основним функціоналом якої є збір інформації про комп'ютер, викрадення аутентифікаційних даних з інтернет-браузерів, плагінів крипто-гаманців, програм багатофакторної аутентифікації, викрадення файлів, а також завантаження і запуск виконуваних файлів і виготовлення знімку екрану.

Додамо

Як інформував УНН, ворожі хакери збирали інформацію з комп’ютерів, паразитуючи на темі війни.

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, виявила розповсюдження архіву "Інформація_щодо_втрат_військовослужбовців_ЗС_України.docx.exe". Він містить файл-приманку "Втрати-1001.docx", а також стиснутий файл "googleupdate.exe".

Після проведення аналізу фахівці CERT-UA класифікували згаданий EXE-файл як шкідливу програму PseudoSteel.

Ця програма після потрапляння на комп’ютер проводить пошук файлів (*.txt, *.doc, *.docx, *.pdf, *.xls, *.xlsx, *.ppt, *.pptx, *.odt, *.rtf, *.zip, *.rar, *.7z) і вивантажує їх на зовнішній FTP-сервер. Таким чином інформація з цих файлів може стати доступною зловмисникам.

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