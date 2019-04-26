Українців попередили про високу пожежну небезпеку
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У північних, західних, центральних та Харківській областях переважатиме надзвичайна, на решті території України висока пожежна небезпека. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС.
“За даними УкрГідрометцентру, 26-28 квітня у північних, західних, центральних та Харківській областях переважатиме надзвичайна (5 класу), на решті території України висока (4 класу) пожежна небезпека”, — йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Страсну п’ятницю по Україні дощі та грози
Надзвичайна пожежна небезпека (5 класу) очікується у Києві, 26-28 квітня.
У Київській області 26-28 квітня по області надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.
Нагадаємо, в Україні 29-30 квітня та 1-2 травня переважатиме дощова погода, денна температура знизиться до 10-16°, на півдні країни та Закарпатті до 15-20°.