На Страсну п'ятницю по Україні дощі та грози
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. В Україні у п'ятницю, 26 квітня, на заході та сході невеликі короткочасні дощі, окремі грози. Повітря вдень прогріється до 25 градусів тепла, подекуди - до 28 градусів вище нуля. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"26 квітня у західних та східних областях невеликі короткочасні дощі, окремі грози; на решті території без опадів", - вказали синоптики.
Вітер південний, у східній частині північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 5-10°, у західних та східних областях місцями до 13°; вдень 20-25°, на крайньому заході країни до 28°, на узбережжі морів 15-20°.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на травневі свята.