Українців попередили про спалах алергії

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Тепла погода на Закарпатті та у Криму сприятиме викиду пилку деревами. Так, на Закарпатті очікуються температури до +11 градусів, які можуть спровокувати викид пилку ліщини та вільхи у низьких концентраціях. У Криму, де очікується +15-16, цвістиме кипарис. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Європейської аероалергенної мережі.