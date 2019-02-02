Українців попередили про спалах алергії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Тепла погода на Закарпатті та у Криму сприятиме викиду пилку деревами. Так, на Закарпатті очікуються температури до +11 градусів, які можуть спровокувати викид пилку ліщини та вільхи у низьких концентраціях. У Криму, де очікується +15-16, цвістиме кипарис. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Європейської аероалергенної мережі.
На решті території України цвітіння рослин поки що не передбачається.
Певну небезпеку для жителів південних міст України становитимуть спори грибів: дерев-продуцентів алергенного пилку тут майже немає, проте, температура до +12 градусів, що очікується у Одесі, Миколаєві, Херсоні, стимулюватиме викид у повітря спор грибів, у тому числі – алергенної альтернарії.
Є ризик підвищення концентрацій спор і у Кривому Розі та Запоріжжі.
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На решті території, особливо – на Півночі, залишатиметься холодна погода. У Харкові, Сумах, Полтаві, Луганську, Донецьку, Рівному, Луцьку, Тернополі, Чернігові, Кропивницькому, Івано-Франківську, Чернівцях, Маріуполі, Дніпрі, Києві стовпчик термометра не підніматиметься вище + 4, а тому у цій місцевості все ще можливі прояви холодової алергії.
Нагадуємо, що зменшити її прояви, можна, користуючись для відкритих ділянок тіла жирними кремами перед виходом на вулицю. Проте, остаточний діагноз щодо причин почервоніння та набряку вашої шкіри, а також - нежиті, різі в очах і рясного сльозовиділення при виході на вулицю, які є й симптомами холодової алергії, може встановити лише лікар.
У Львові, Житомирі, Хмельницькому, Черкасах та Вінниці обіцяють на декілька градусів тепліше, ніж на півночі та Сході, тому алергенна обстановка тут буде сприятливою: сезон цвітіння дерев ще не почнеться, а температура залишиться занадто низькою, щоб стимулювати ріст грибів і викид їх спор у атмосферу.