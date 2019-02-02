Украинцев предупредили о вспышке аллергии

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Теплая погода на Закарпатье и в Крыму будет способствовать выбросу пыльцы деревьев. Так, на Закарпатье ожидаются температуры до 11 градусов, которые могут спровоцировать выброс пыльцы орешника и ольхи в низких концентрациях. В Крыму, где ожидается + 15-16, будет цвести кипарис. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Европейской аероалергеннои сети.