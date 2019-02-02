Украинцев предупредили о вспышке аллергии
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Теплая погода на Закарпатье и в Крыму будет способствовать выбросу пыльцы деревьев. Так, на Закарпатье ожидаются температуры до 11 градусов, которые могут спровоцировать выброс пыльцы орешника и ольхи в низких концентрациях. В Крыму, где ожидается + 15-16, будет цвести кипарис. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Европейской аероалергеннои сети.
На остальной территории Украины цветения растений пока не предвидится.
Определенную опасность для жителей южных городов Украины составят споры грибов: деревьев-продуцентов аллергенной пыльцы здесь почти нет, однако, температура до +12 градусов, что ожидается в Одессе, Николаеве, Херсоне, будет стимулировать выброс в атмосферу спор грибов, в том числе - аллергенной альтернарии.
Есть риск повышения концентраций спор и в Кривом Роге и Запорожье.
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На остальной территории, особенно - на Севере, будет оставаться холодная погода. В Харькове, Сумах, Полтаве, Луганске, Донецке, Ровно, Луцке, Тернополе, Чернигове, Кропивницкому, Ивано-Франковске, Черновцах, Тернополе, Днепре, Киеве столбик термометра не будет подниматься выше 4, а потому в этой местности все еще возможны проявления холодовой аллергии.
Напоминаем, что уменьшить ее проявления, можно, пользуясь для открытых участков тела жирными кремами перед выходом на улицу. Однако, окончательный диагноз о причинах покраснения и отека вашей кожи, а также - насморка, рези в глазах и обильного слезотечение при выходе на улицу, которые есть и симптомами холодовой аллергии, может установить только врач.
Во Львове, Житомире, Хмельницком, Черкассах и Виннице обещают на несколько градусов теплее, чем на севере и востоке, так аллергенное обстановка здесь будет благоприятной: сезон цветения деревьев еще не начнется, а температура останется слишком низкой, чтобы стимулировать рост грибов и выброс их спор в атмосферу.