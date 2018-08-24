Українців попередили про можливий вплив погоди на самопочуття наступного тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Згідно з графіком ефективної температури за показником Миссенарда, в Україні у першій половині дня 27-28 серпня очікуються субкомфортні погодні умови. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"На початку тижня, 27-28 серпня, люди можуть відчувати помірне теплонавантаження. Зростає збудливість та дратівливість, відмічається зниження імунітету, перепади емоційної активності, зниження уваги та працездатності, підвищена сонливість", - додали у прес-службі.
Крім того в гідрометцентрі відмітили, що субкомфортні погодні умови у вівторок затягнуться майже до обіду.
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