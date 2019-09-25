Українців попередили про контрастні погодні умови
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. На сході України у середу очікуються заморозки, водночас у більшості областей утримається найвищий рівень пожежної небезпеки, повідомляє УНН з посиланням на дані ДСНС.
"За даними Укргідрометцентру, вночі 26 вересня у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях на поверхні грунту заморозки 0-3°", - йдеться у повідомленні.
При цьому, за даними синоптиків, 25-27 вересня в Україні, крім більшості районів Волинської та Чернівецької областей, утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. По Київській області 25-27, крім району Тетерева, також утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.
Нагадаємо, в Україні 25 вересня очікується погода переважно без опадів, вночі заморозки до 5 градусів із позначкою "мінус", удень - до 21 градуса тепла.