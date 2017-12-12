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Українці страждають депресією значно частіше за жителів ЄС

Українці страждають депресією значно частіше за жителів ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Українці страждають депресією значно частіше, аніж жителі країн Європейського Союзу і це захворювання є найбільш поширеною проблемою серед психічних розладів в Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу МОЗ.

"За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, депресією страждає близько 300 млн людей по всьому світі. В Україні депресія є найбільш поширеною проблемою серед психічних розладів. Українці страждають депресією значно частіше, аніж жителі країн Європейського Союзу. І показники захворюваності у нашій країні продовжують зростати", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ зауважили, що депресія – це захворювання, при якому людина тривалий час (не менше двох тижнів) почувається пригнічено, втрачає інтерес до занять, які раніше приносили задоволення, а також не може робити повсякденні справи. Депресія у жінок розвивається значно частіше, ніж у чоловіків, додали у відомстві.

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Розрізняють різні ступені депресії: легкий, середній і важкий. Все залежить від кількості симптомів та їх важкості. Важливо також враховувати, чи проявлялись маніакальні епізоди. Незалежно від типу, депресія може бути хронічною (розвиватись впродовж тривалого періоду часу) і епізодичною, з рецидивами (особливо, якщо депресію не лікують).

Легку форму депресії можна вилікувати без медикаментів, за допомогою певних психотерапевтичних методів. Але при середній та важкій формі може знадобитись медикаментозне лікування і психотерапія з кваліфікованими спеціалістами. Самолікування депресії антидепрессантами є дуже небезпечним, додали у МОЗ.

Нагадаємо, вагітних і хворих на депресію хочуть включити до програми "Доступні ліки".

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