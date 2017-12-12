Украинцы страдают депрессией значительно чаще жителей ЕС

"По данным Всемирной организации здравоохранения, депрессией страдает около 300 млн человек по всему миру. В Украине депрессия является наиболее распространенной проблемой среди психических расстройств. Украинцы страдают депрессией значительно чаще, чем жители стран Европейского Союза. И показатели заболеваемости в нашей стране продолжают расти", - говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что депрессия - это заболевание, при котором человек длительное время (не менее двух недель) чувствует себя подавленно, теряет интерес к занятиям, которые раньше приносили удовольствие, а также не может делать повседневные дела. Депрессия у женщин развивается значительно чаще, чем у мужчин, добавили в ведомстве.

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Различают разные степени депрессии: легкая, средняя и тяжелая. Все зависит от количества симптомов и их тяжести. Важно также учитывать, проявлялись ли маниакальные эпизоды. Независимо от типа, депрессия может быть хронической (развиваться на протяжении длительного периода времени) и эпизодической, с рецидивами (особенно, если депрессию не лечат).

Легкую форму депрессии можно вылечить без медикаментов, с помощью определенных психотерапевтических методов. Но при средней и тяжелой форме может потребоваться медикаментозное лечение и психотерапия с квалифицированными специалистами. Самолечение депрессии антидепрессантами очень опасно, добавили в Минздраве.

Напомним, беременных и больных депрессией хотят включить в программу "Доступные лекарства".