Українці стали чемпіонами Європи з танцювального спорту
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Пара українців Олександр Турченяк та Софія Чернікова здобули першість на ЧЄ з танцювального спорту, повідомили у Мінмолодьспорту, пише УНН.
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"Українська танцювальна пара Турченяк Олександр та Чернікова Софія здобули «золото» та вперше стали чемпіонами Європи з танцювального спорту. Спортсмени ще раз наголосили, що Україна - це Європа!" - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Представниця України у 2020-у здобула медаль чемпіонату Європи із танцювального спорту.