Українці стали чемпіонами Європи з танцювального спорту

Цитата

"Українська танцювальна пара Турченяк Олександр та Чернікова Софія здобули «золото» та вперше стали чемпіонами Європи з танцювального спорту. Спортсмени ще раз наголосили, що Україна - це Європа!" - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Представниця України у 2020-у здобула медаль чемпіонату Європи із танцювального спорту.