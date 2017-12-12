Українці почали позичати у банків більше грошей

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. За підсумками минулого місяця спостерігається збільшення обсягів гривневих кредитів, виданих банками українцям. Про це повідомили у Національному банку, передає УНН.

"У листопаді банки продовжували нарощувати кредитування у національній валюті. Порівняно з жовтнем портфель гривневих кредитів банків збільшився на 0,7% до 553 млрд грн, за рахунок нарощення кредитування населення", - зазначається у повідомленні.

У НБУ уточнили, що обсяг гривневих кредитів домогосподарств порівняно з жовтнем зріс на 2,7%, а з початку року на 27,1% - до 94,7 млрд грн. Обсяг гривневих кредитів бізнесу на кінець листопада становив 457,3 млрд грн, що на 0,3% перевищує обсяг за результатами жовтня та на 6,6% з початку року.

При цьому обсяг залишків за кредитами в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) продовжував скорочуватися як за рахунок домогосподарств, так і бізнесу. У результаті загальний портфель кредитів домогосподарств зменшився порівняно з жовтнем – на 2,1% до 160,1 млрд грн тоді, тоді як бізнесу дещо зріс – на 0,5% до 828 млрд грн відповідно.

"Водночас вартість гривневих кредитів населенню у минулому місяці зменшилась з 28,9% до 28,1%, хоча ставка гривневих кредитів для бізнесу підвищилась з 14,2% до 15,3%", - звернули увагу в НБУ.

Нагадаємо, у НБУ переконані, що подальша співпраця з МВФ також сприятиме успішності майбутніх розміщень боргових цінних паперів України на зовнішніх ринках.

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