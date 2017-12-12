Украинцы начали занимать у банков больше денег

"В ноябре банки продолжали наращивать кредитование в национальной валюте. По сравнению с октябрем портфель гривневых кредитов банков увеличился на 0,7% до 553 млрд грн, за счет наращивания кредитования населения", - отмечается в сообщении.

В НБУ уточнили, что объем гривневых кредитов домохозяйств по сравнению с октябрем вырос на 2,7%, а с начала года на 27,1% - до 94,7 млрд грн. Объем гривневых кредитов бизнеса на конец ноября составил 457,3 млрд грн, что на 0,3% превышает объем по результатам октября и 6,6% с начала года.

При этом объем остатков по кредитам в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) продолжал сокращаться как за счет домохозяйств, так и бизнеса. В результате общий портфель кредитов домохозяйств уменьшился по сравнению с октябрем - на 2,1% до 160,1 млрд грн тогда, тогда как бизнеса несколько вырос - на 0,5% до 828 млрд грн соответственно.

"Вместе с тем стоимость гривневых кредитов населению в прошлом месяце уменьшилась с 28,9% до 28,1%, хотя ставка гривневых кредитов для бизнеса повысилась с 14,2% до 15,3%", - обратили внимание в НБУ.

Напомним, в НБУ уверены, что дальнейшее сотрудничество с МВФ также будет способствовать успешности будущих размещений долговых ценных бумаг Украины на внешних рынках.