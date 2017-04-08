Українці не постраждали у зіткненні поїзда з вантажівкою у Польщі - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Громадян України немає серед постраждалих у зіткненні поїзда з вантажівкою поблизу міста Озимек у Польщі, що сталося напередодні. Про це з посиланням на попередню інформацію МЗС повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.
Як зазначається, 7 квітня поблизу міста Озимек внаслідок зіткнення швидкісного потягу та вантажівки загинуло дві особи та ще близько 200 осіб отримали травми різних ступенів важкості.
"За попередньою інформацією МЗС, громадян України серед постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у лютому шестеро людей загинули в результаті зіткнення поїздів на Кубі.