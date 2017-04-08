Украинцы не пострадали в столкновении поезда с грузовиком в Польше - ГСЧС

Как отмечается, 7 апреля вблизи города Озимек в результате столкновения скоростного поезда и грузовика погибли два человека и еще около 200 человек получили травмы различной степени тяжести.

"По предварительной информации МИД, граждан Украины среди пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Напомним, в феврале шесть человек погибли в результате столкновения поездов на Кубе.