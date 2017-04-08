Украинцы не пострадали в столкновении поезда с грузовиком в Польше - ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Граждан Украины нет среди пострадавших в столкновении поезда с грузовиком близ города Озимек в Польше, что произошло накануне. Об этом со ссылкой на предварительную информацию МИД сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.
Как отмечается, 7 апреля вблизи города Озимек в результате столкновения скоростного поезда и грузовика погибли два человека и еще около 200 человек получили травмы различной степени тяжести.
"По предварительной информации МИД, граждан Украины среди пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Напомним, в феврале шесть человек погибли в результате столкновения поездов на Кубе.