Український тенісист виграв міжнародний турнір в Словаччині
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Український тенісист Віталій Сачко вийшов переможцем із фінального протистояння турніру "1ST ITF WTT M15 BRATISLAVA", що тривав у Братиславі (Словаччина), інформує УНН з посиланням на ФТУ.
Деталі
У фінальному матчі Сачко за дві з половиною години обіграв представника Франції Юргена Бріана — 6:1, 2:6, 7:6 (3).
У вирішальному сеті Сачко поступався з рахунком 2:4, але зумів переломити хід гри на свою користь.
Для Віталія це був третій фінал в одиночному розряді на турнірах ITF. У 2019 23-річний українець став чемпіоном домашнього 15-тисячника в Чорноморську і дійшов до фіналу в Іракліоні (Греція).
Відзначимо, цього тижня Сачко заявлений на ще одному турнірі ITF M15 в Братиславі.
Що передувало цьому
Збірна України виграла матчеву зустріч у Кубку Девіса.