Український тенісист виграв міжнародний турнір в Словаччині

Деталі

У фінальному матчі Сачко за дві з половиною години обіграв представника Франції Юргена Бріана — 6:1, 2:6, 7:6 (3).

У вирішальному сеті Сачко поступався з рахунком 2:4, але зумів переломити хід гри на свою користь.

Для Віталія це був третій фінал в одиночному розряді на турнірах ITF. У 2019 23-річний українець став чемпіоном домашнього 15-тисячника в Чорноморську і дійшов до фіналу в Іракліоні (Греція).

Відзначимо, цього тижня Сачко заявлений на ще одному турнірі ITF M15 в Братиславі.

Що передувало цьому

Збірна України виграла матчеву зустріч у Кубку Девіса.