Український нападник став дворазовим чемпіоном Латвії з футболу

За два тури до завершення турніру “Ріга” виборола це звання достроково. У команди стало 69 балів, що на 9-ть більше, ніж у найближчого конкурента.

У поточному сезоні Дебелко в 16 матчах забив 4 голи і другий сезон поспіль виборов чемпіонство з клубом.

Примітно, що “Рігу” тренував колишній наставник “Карпат” Олег Кононов, але розірвав контракт за “сімейними обставинами”.