Український нападник став дворазовим чемпіоном Латвії з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. ФК “Ріга” українського нападника Романа Дебелка оформила перемогу в чемпіонаті Латвії, передає УНН з посиланням на сайт турніру.
За два тури до завершення турніру “Ріга” виборола це звання достроково. У команди стало 69 балів, що на 9-ть більше, ніж у найближчого конкурента.
У поточному сезоні Дебелко в 16 матчах забив 4 голи і другий сезон поспіль виборов чемпіонство з клубом.
Примітно, що “Рігу” тренував колишній наставник “Карпат” Олег Кононов, але розірвав контракт за “сімейними обставинами”.