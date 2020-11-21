Украинский нападающий стал двукратным чемпионом Латвии по футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. ФК “Рига” украинского нападающего Романа Дебелко оформила победу в чемпионате Латвии, передает УНН со ссылкой на сайт турнира.
За два тура до завершения турнира “Рига” завоевала это звание досрочно. У команды стало 69 баллов, что на 9 больше, чем у ближайшего конкурента.
В текущем сезоне Дебелко в 16 матчах забил 4 гола и второй сезон подряд завоевал чемпионство с клубом.
Примечательно, что “Ригу” тренировал бывший наставник “Карпат” Олег Кононов, но разорвал контракт по “семейным обстоятельствам”.