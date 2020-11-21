Украинский нападающий стал двукратным чемпионом Латвии по футболу

За два тура до завершения турнира “Рига” завоевала это звание досрочно. У команды стало 69 баллов, что на 9 больше, чем у ближайшего конкурента.

В текущем сезоне Дебелко в 16 матчах забил 4 гола и второй сезон подряд завоевал чемпионство с клубом.

Примечательно, что “Ригу” тренировал бывший наставник “Карпат” Олег Кононов, но разорвал контракт по “семейным обстоятельствам”.