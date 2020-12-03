Український клуб продовжив переможну серію в гандбольній Лізі чемпіонів

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. ГК “Мотор” із Запоріжжя прийняв словенський “Цельє” у поєдинку дев’ятого туру Ліги чемпіонів з чоловічого гандболу, передає УНН.

У другому таймі “Мотор” не дав змоги жодного разу вийти суперникам вперед, відбувши більшу частину гри у ролі лідера. Як наслідок 31:29 на користь запоріжців.

В активі “Мотора” шість м’ячів забив білорус Бокхан, п’ять — литовець Малашінскас.

Примітно, що “Мотор” виграв третю поспіль гру після трьох поразок. В його активі стало 6 очок і 5-те місце у грі із 8-ми команд, а також кілька матчів у запасі у порівнянні із “Кілєм” (7 очок), “Ольборгом” (10), “Веспремом” (13) та “Барселоною” (16).

Додамо, у наступному турі “Мотор” гостюватиме у французького “Нанті”.

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