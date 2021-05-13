Український форвард відзначився ювілейним голом за бельгійський клуб
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. У третьому турі плей-офф 2 чемпіонату Бельгії з футболу “Гент” нападника національної збірної України Романа Яремчука на власному полі приймав лідера квартету “Остенде”, передає УНН з посиланням на УАФ.
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Наш співвітчизник вийшов у стартовому складі й на 14-й хвилині забив м’яч, який став для нього 60-м у лавах бельгійського клубу.
Яремчук дограв до кінця зустрічі, яка завершилася перемогою його команди з рахунком 2:1. У пасиві в нього жовта картка.
Ще один українець у складі господарів, півзахисник Роман Безус, також відіграв повний матч.
Примітно, що маючи в активі 29 очок, “Гент” посідає друге місце в турнірній таблиці.
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