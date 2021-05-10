Продовжив результативну серію: Маліновський відзначився голом в матчі Серії А

Деталі

Маліновський вийшов у стартовому складі й вже на 12-й хвилині відкрив рахунок у поєдинку. Українець отримав передачу від Ілічіча на підступах до штрафної. Там він з другого дотику направив м'яч у нижній кут воріт.

Зрештою українець дограв до 58-ї хвилини матчу, який закінчився перемогою його команди — 5:2. Коваленко всю гру провів у запасі бергамасків.

Таким чином 28-річний Маліновський продовжив свою результативну серію. Наш земляк забиває або віддає результативний пас у восьми останніх матчах "Аталанти".

Доповнення

Набравши 72 пункти, "Аталанта" посідає друге місце в турнірній таблиці елітного дивізіону чемпіонату Італії.