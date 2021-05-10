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Продолжил результативную серию: Малиновский отличился голом в матче Серии А

Продолжил результативную серию: Малиновский отличился голом в матче Серии А

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 мая. УНН. В 35-м туре итальянской Серии А "Аталанта" полузащитников сборной Украины Руслана Малиновского и Виктора Коваленко на выезде встречалась с "Пармой", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.

Детали

Малиновский вышел в стартовом составе и уже на 12-й минуте открыл счет в поединке. Украинец получил передачу от Иличич на подступах к штрафной. Там он с другой соприкосновения направил мяч в нижний угол ворот.

В конце концов украинец доиграл до 58-й минуты матча, который закончился победой его команды — 5:2. Коваленко всю игру провел в запасе бергамаско.

Таким образом 28-летний Малиновский продолжил свою результативную серию. Наш земляк забивает или отдает результативный пас в восьми последних матчах “Аталанты”.

Дополнение

Набрав 72 пункта, “Аталанта” занимает второе место в турнирной таблице элитного дивизиона чемпионата Италии.

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