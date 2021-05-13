Украинский форвард отметился юбилейным голом за бельгийский клуб
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В третьем туре плей-офф 2 чемпионата Бельгии по футболу “Гент” нападающего национальной сборной Украины Романа Яремчука на своем поле принимал лидера квартета “Остенде”, передает УНН со ссылкой на УАФ.
Детали
Наш соотечественник вышел в стартовом составе и на 14-й минуте забил мяч, который стал для него 60-м в рядах бельгийского клуба.
Яремчук доиграл до конца встречи, которая завершилась победой его команды со счетом 2: 1. В пассиве у него желтая карточка.
Еще один украинец в составе хозяев, полузащитник Роман Безус, также сыграл полный матч.
Примечательно, что имея в активе 29 очков, “Гент” занимает второе место в турнирной таблице.
Напомним
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