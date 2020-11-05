Український дебютант повторив рекорд Ліги чемпіонів за кількістю сейвів

У поєдинку з “Барселоною” Нещерет відзначився одразу 12 сейвами. Таку кількість сейвів востаннє було зроблено у Лізі чемпіонів ще в 2013 році. Крім того, це тільки третій випадок в історії турніру, коли голкіпер зумів парирувати 12 ударів.

Портал відзначає, що, судячи з якості ударів по його воротах, страж воріт “Динамо” повинен був пропустити від “Барселони” 6,6 голи, але дозволив забити лише два рази.

Примітно, що в матчі проти каталонської команди Нещерет зіграв свій перший поєдинок в Лізі чемпіонів після того, як вийти на поле в складі гостей не змогли воротарі Георгій Бущан і Денис Бойко (мають коронавірус).

Як повідомляв УНН, “Барселона” з мінімальною різницею перемогла “Динамо”.