Украинский дебютант повторил рекорд Лиги чемпионов по количеству сейвов

В поединке с “Барселоной” Нещерет отличился сразу 12 сейвами. Такое количество сейвов раз было сделано в Лиге чемпионов еще в 2013 году. Кроме того, это только третий случай в истории турнира, когда голкипер сумел парировать 12 ударов.

Портал отмечает, что, судя по качеству ударов по его воротам, страж ворот “Динамо” должен был пропустить от “Барселоны” 6,6 гола, но позволил забить лишь два раза.

Примечательно, что в матче против каталонской команды Нещерет сыграл свой первый поединок в Лиге чемпионов после того, как выйти на поле в составе гостей не смогли вратари Георгий Бущан и Денис Бойко (имеют коронавирус).

Как сообщал УНН, “Барселона” с минимальной разницей победила “Динамо”.