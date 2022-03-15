Український боєць зі змішаних єдиноборств звернувся до росіян: ви нас не рятуєте, це ми захищаємось від вас

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Амосов зізнався, що не розуміє людей з РФ, які вірять своїй владі, і не бачать жахливі речі, що відбуваються діями військових росіян.

"Уже багато говорили про цю "спецоперацію". Ви нас не рятуєте. Це ми захищаємось від вас. Прилітає так само і у дитячі будинки, і в житлові. Розстрілюється мирне населення. Відбуваються жахливі речі. Не розумію людей, які не вірять у те, що відбувається в нашій країні. Вони дивляться свій телевізор і думають, що у них все добре. Вони вірять, що ви рятуєте нас. Ви нас не рятуєте. Не знаю, як народ України прощатиме Росію за те, що вони наробили у нашій країні. І це не кінець. Гине багато людей. Не знаю, як не вірити. Як можна розповідати людині, яка живе у своїй країні, що відбувається у неї вдома? Бачу це на власні очі. Я це чую. Думаю, ви також зараз чуєте, що тут відбувається. Наша країна захистить себе. Наша країна переможе. Наш народ згуртований. Наша країна найкраща у світі", - наголосив Амосов.

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