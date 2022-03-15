Украинский боец по смешанным единоборствам обратился к россиянам: вы нас не спасаете, это мы защищаемся от вас

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Амосов признался, что не понимает людей из РФ, которые верят своей власти, и не видят ужасные вещи, происходящие действиями военных россиян.

"Уже много говорили об этой "спецоперации". Вы нас не спасаете. Это мы защищаемся от вас. Прилетает так же и в детские дома, и в жилые. Расстреливается мирное население. Происходят ужасные вещи. Не понимаю людей, которые не верят в то, что происходит в нашей стране. Они смотрят свой телевизор и думают, что у них все хорошо. Они верят, что вы спасаете нас. Вы нас не спасаете. Не знаю, как народ Украины будет прощать Россию за то, что они наделали в нашей стране. И это не конец. Гибнет много людей. Не знаю, как не верить. Как можно рассказывать человеку, который живет в своей стране, что происходит у него дома? Вижу это собственными глазами. Я это слышу. Думаю, вы также сейчас слышите, что здесь происходит. Наша страна защитит себя. Наша страна победит. Наш народ сплочен. Наша страна лучшая в мире", - подчеркнул Амосов.

Напомним

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