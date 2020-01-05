Український баскетболіст увійшов до числа найбільш корисних чемпіонату Іспанії минулого року
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Український центровий "Унікахи" Володимир Герун потрапив до числа 7-ми найкорисніших баскетболістів року в чемпіонаті Іспанії, повідомляє УНН з посиланням на Твіттер ліги "ACB".
Герун отримав 507 балів ефективності. На чолі генерації виявився захисник “Реалу” Факундо Кампаццо — 705, за ним йде Георгі Шермадіні з “Тенеріфе” (656), центровий “Реала” Вальтер Таварес (627), розігруючий “Реала” Ніколас Лапровіттола (624) і форвард “Валенсії” Боян Дублевіч (608).
Зауважимо, що в аналогічній генерації за набраними очками лідерство у Аскіа Букера з “Мурсії” — 614, далі йде Лапровіттола (589) і Стен Окойе (501).
Примітно, що за кількістю підбирань Герун посів 4-й рядок — 213, що на 5 більше за Люка Харангоді. Першу сходинку втримав Таварес — 354.
Додамо, що нинішнього сезону клуб Геруна має 9 виграшів в 16 турах і займає 6 рядок.