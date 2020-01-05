Украинский баскетболист вошел в число наиболее полезных чемпионата Испании прошлого года

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 9448 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 115093 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 120851 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 119264 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 138481 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 109070 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 110069 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109590 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132066 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Украинский баскетболист вошел в число наиболее полезных чемпионата Испании прошлого года

Украинский баскетболист вошел в число наиболее полезных чемпионата Испании прошлого года

Киев  •  УНН

 • 10232 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Украинский центровой "Уникахи" Владимир Герун попал в число 7-ми самых полезных баскетболистов года в чемпионате Испании, сообщает УНН со ссылкой на Твиттер лиги "ACB".

Герун получил 507 баллов эффективности. Во главе генерации оказался защитник “Реала” Факундо Кампаццо — 705, за ним идет Георги Шермадини с “Тенерифе” (656), центровой “Реала” Вальтер Таварес (627), разыгрывающий “Реала” Николас Лапровиттола (624) и форвард “Валенсии” Боян Дублевич (608).

Заметим, что в аналогичной генерации по набранным очкам лидерство в Аскиа Букера с “Мурсии” — 614, далее следует Лапровиттола (589) и Стэн Окой (501).

Примечательно, что по количеству подборов Герун занял 4-ю строчку — 213, что на 5 больше Люка Харангоди. Первую строчку удержал Таварес — 354.

Добавим, что в нынешнем сезоне клуб Герун имеет 9 выигрышей в 16 турах и занимает 6 строчку.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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