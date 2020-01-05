Украинский баскетболист вошел в число наиболее полезных чемпионата Испании прошлого года
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Украинский центровой "Уникахи" Владимир Герун попал в число 7-ми самых полезных баскетболистов года в чемпионате Испании, сообщает УНН со ссылкой на Твиттер лиги "ACB".
Герун получил 507 баллов эффективности. Во главе генерации оказался защитник “Реала” Факундо Кампаццо — 705, за ним идет Георги Шермадини с “Тенерифе” (656), центровой “Реала” Вальтер Таварес (627), разыгрывающий “Реала” Николас Лапровиттола (624) и форвард “Валенсии” Боян Дублевич (608).
Заметим, что в аналогичной генерации по набранным очкам лидерство в Аскиа Букера с “Мурсии” — 614, далее следует Лапровиттола (589) и Стэн Окой (501).
Примечательно, что по количеству подборов Герун занял 4-ю строчку — 213, что на 5 больше Люка Харангоди. Первую строчку удержал Таварес — 354.
Добавим, что в нынешнем сезоне клуб Герун имеет 9 выигрышей в 16 турах и занимает 6 строчку.