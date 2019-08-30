Українських моряків вивезли з СІЗО "Лефортово" - адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Заарештованих українських моряків вивезли з СІЗО “Лефортово”. Про це “МБХ медіа” розповів адвокат Миколи Карпюка Ілля Новіков, пише УНН.
“Я не брав участі в жеребкуванні на відвідування Карпюка, оскільки, за моїми даними, мого підзахисного вже відвезли. І там така ситуація загальна по всіх заарештованих”, — сказав адвокат. Новіков також захищає командира малого броньованого артилерійського катера “Бердянськ” Романа Мокряка.
В ізоляторі “Лефортово” є тільки 6 кабінетів для зустрічей з підзахисними, тому щоранку проходить жеребкування між адвокатами.
При цьому інформації про обмін українських моряків поки немає. За останніми офіційними даними, переговорний процес досі триває. В Офісі президента України також заявили, що інформація про завершення обміну ув’язнених не відповідає дійсності.
Варто нагадати, що в аеропорт “Київ” прибули два військові літаки з гербом України на борту. Поки невідомо, чи на цьому літаку привезли військовополонених для обміну.