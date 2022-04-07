Українські військові за добу знищили три повітряні цілі ворога

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"Повітряні Сили ЗС України продовжують знищувати ворога у повітрі! 6 квітня зенітні ракетні війська знищили три повітряні цілі: крилату ракету, БпЛА та один літак. Попередньо це винищувач-бомбардувальник Су-34. Його було збито під час авіанальоту противника на східному напрямку. Ударні групи бомбардувальної та штурмової авіації під прикриттям винищувачів продовжують наносити ракетно-бомбові удари по окупаційних військах", - йдеться в повідомленні.

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Окупанти втратили контроль над населеним пунктом на Херсонщині. Продовжується підготовка до наступу на Донбасі.