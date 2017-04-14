Українські прочани пройшли хресною ходою Шляхом Скорботи в Єрусалимі

“Щороку у Велику п’ятницю в Єрусалимі звершується хресна хода саме тими вулицями, де колись ступала нога Христа Спасителя, Який ніс свій важкий хрест... Місія "Господнім шляхом у молитві за Україну" — це масштабна хресна хода, яку організувала Українська Православна Церква, зі 100 іконами Божої Матері, які для цього привезені в Єрусалим. Ця хресна хода є особливою, сугубою молитвою за нашу багатостраждальну Україну”, — розповів керуючий справами УПЦ митрополит Антоній (Паканич).

За його словами, ідея місії з’явилася на сході нашої держави, де майже три роки не вщухає війна.

“Блаженнійший митрополит Онуфрій благословив цю молитву. Тому до Єрусалима привезені ікони з усіх куточків України. У цей же час біля цих ікон звершують свої молитви наші віруючі на півночі, півдні, сході, заході, в центрі України. Це молитва, яка об’єднується в Єрусалимі і в Україні... Ми віримо, що Господь, Який постраждав у ці дні в Єрусалимі, і Божа Матір, Яка була присутня при цьому, обов’язково допоможуть”, — сказав митрополит Антоній.

Нагадаємо, 15 квітня делегація УПЦ доставить Благодатний вогонь із Єрусалима до столиці України. О 23.00 митрополит Київський і всієї України Онуфрій роздаватиме його вірянам, які прийдуть на Пасхальне богослужіння до Києво-Печерської Лаври.