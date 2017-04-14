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Украинские паломники прошли крестным ходом по Дороге Скорби в Иерусалиме

Украинские паломники прошли крестным ходом по Дороге Скорби в Иерусалиме

Киев  •  УНН

 • 16231 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Украинские паломники совершили сегодня в Иерусалиме миссию под названием “Дорогой Господа в молитве за Украину”. Они прошли крестным ходом по Дороге Скорби (Via Dolorosa), неся 100 копий чудотворных икон Богородицы. Об этом УНН сообщили в Центре информации Украинской Православной Церкви.

“Ежегодно в Великую пятницу в Иерусалиме совершается крестный ход именно по тем улицам, где когда-то ступала нога Христа Спасителя, Который нес свой тяжелый крест... Миссия "Дорогой Господа в молитве за Украину" – это масштабный крестный ход, который организовала Украинская Православная Церковь, со 100 иконами Божьей Матери, привезенными для этого привезены в Иерусалим. Этот крестный ход является особой, сугубой молитвой за нашу многострадальную Украину”, –  рассказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

По его словам, идея миссии возникла на востоке нашего государства, где почти три года не утихает война.

“Блаженнейший митрополит Онуфрий благословил эту молитву. Поэтому в Иерусалим привезены иконы со всех уголков Украины. В это же время у этих икон совершают свои молитвы наши верующие на севере, юге, востоке, западе, в центре Украины. Это молитва, которая объединяется в Иерусалиме и в Украине... Мы верим, что Господь, Который пострадал в эти дни в Иерусалиме, и Божия Матерь, Которая присутствовала при этом, обязательно помогут”, – сказал митрополит Антоний.

Напомним, 15 апреля делегация УПЦ доставит Благодатный огонь из Иерусалима в столицу Украины. В 23.00 митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий будет раздавать его верующим, которые придут на Пасхальное богослужение в Киево-Печерскую Лавру.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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