Українські гімнастки завоювали 4 нагороди на ЧС-2019
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Представниці збірної України зі спортивної гімнастики Яна Федорова та Ангеліна Радівілова вибороли нагороди на етапі Кубку виклику в хорватському місті Осієк, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію гімнастики України.
Позавчора, у фіналі на опорному стрибку Ангеліна Радівілова стала другою із середньою оцінкою за 2 стрибки (13,667).
У неділю Радівілова під час виступу здобула срібну медаль у вільних вправах, а у вправах на колоді українка здобула "золото".
Таким чином у Ангеліни на другий день змагань в активі налічується три медалі.
Зауважимо, що у фіналі на різновисоких брусах Яна Федорова виборола "бронзову" нагороду з оцінкою 12.667.