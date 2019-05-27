Украинские гимнастки завоевали 4 награды на ЧМ-2019
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Представительницы сборной Украины по спортивной гимнастике Яна Федорова и Ангелина Радивилова завоевали награды на этапе Кубка вызова в хорватском городе Осиек, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию гимнастики Украины.
Позавчера, в финале на опорном прыжке Ангелина Радивилова стала второй со средней оценкой по 2 прыжка (13,667).
В воскресенье Радивилова при выступлении получила серебряную медаль в вольных упражнениях, а в упражнениях на бревне украинка получила "золото".
Таким образом в Ангелины на второй день соревнований в активе насчитывается три медали.
Заметим, что в финале разновысоких брусьях Яна Федорова завоевала "бронзовую" награду с оценкой 12.667.