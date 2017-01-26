Українські АЕС за добу виробили 258,63 млн квт-г електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Минулої доби, 25 січня, станціями вироблено 258,63 млн кВт-г електроенергії. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС — у межах норм. Про це УНН повідомили в прес-службі Енергоатому.
Сьогодні, 26 січня, на атомних станціях України в роботі 12 з 15 енергоблоків.
На енергоблоці № 1 Рівненської АЕС 34-а доба середнього планового ремонту. На енергоблоці № 3 Рівненської АЕС 93-я доба капітального планового ремонту.
Окрім того, на енергоблоці № 2 Южно-Української АЕС 63-я доба середнього планового ремонту.
Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС — 5 300 МВт, РАЕС — 1 430 МВт, ЮУАЕС — 2 010 МВт, ХАЕС — 2 020 МВт.