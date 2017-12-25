Українська збірна виборола п'ять медалей на міжнародному турнірі серед молоді
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Закінчились фінальні поєдинки міжнародного турніру серед молоді класу “А” пам’яті А.Агаларова, що проходив цими днями в місті Баку (Азербайджан), інформує УНН з посиланням на Федерацію боксу України.
Наша молодіжна збірна посіла третє загальнокомандне місце і привезла цілу скарбницю медалей.
Володарями нагород стали:
“Золото” — вагова категорія до 75 кг — Єнакі Євгеній, до 81 кг — Стальченко Віталій;
“Срібло” — до 64 кг — Молодан Максим;
“Бронза” — до 52 кг Галінічев Максим, Клим Вадим.
Нагадаємо, що на турнірі в Молдові, що проходив у грудні, українські боксери також не залишились без нагород.