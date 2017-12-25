Украинская сборная завоевала пять медалей на международном турнире среди молодежи

Наша молодежная сборная заняла третье общекомандное место и привезла целую сокровищницу медалей.

Обладателями наград стали:

“Золото” — весовая категория до 75 кг — Енакий Евгений, до 81 кг — Стальченко Виталий;

“Серебро” — до 64 кг — Молодан Максим;

“Бронза” — до 52 кг Галиничев Максим, Клим Вадим.

Напомним, что на турнире в Молдове, который проходил в декабре, украинские боксеры также не остались без наград.