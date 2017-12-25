Украинская сборная завоевала пять медалей на международном турнире среди молодежи
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. Закончились финальные поединки международного турнира среди молодежи класса “А” памяти А.Агаларова, который проходил на днях в городе Баку (Азербайджан), информирует УНН со ссылкой на Федерацию бокса Украины.
Наша молодежная сборная заняла третье общекомандное место и привезла целую сокровищницу медалей.
Обладателями наград стали:
“Золото” — весовая категория до 75 кг — Енакий Евгений, до 81 кг — Стальченко Виталий;
“Серебро” — до 64 кг — Молодан Максим;
“Бронза” — до 52 кг Галиничев Максим, Клим Вадим.
Напомним, что на турнире в Молдове, который проходил в декабре, украинские боксеры также не остались без наград.