Українська тенісистка перемогла чемпіонок "Вімблдону" на турнірі в Ухані
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Українка Надія Кіченок пробилася до чвертьфіналу парного турніру WTA Premier 5 в китайському Ухані, повідомляє УНН.
Кіченок разом з Ебігайл Спірс обіграли у другому колі Уханя перших сіяних Барбору Стрицову та Су Вей Сьє – 6:4, 2:6, 13:11.
Примітно, що Стрицова/Су Вей Сьє є чинним чемпіонками парного турніру "Вімблдону".
Зауважимо, що Кіченок і Спірс у чвертьфіналі зіграють проти восьмих сіяних дуету Вероніка Кудерметова/Дуань Іньін.
Нагадаємо, Світоліна перемогла росіянку та вийшла у чвертьфінал турніру в Ухані.