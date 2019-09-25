Світоліна перемогла росіянку та вийшла у чвертьфінал турніру в Ухані
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула перемогу над росіянкою Світланою Кузнєцовою на турнірі WTA Premier 5 з призовим фондом 2, 828 млн. дол. в Ухані (Китай), передає УНН.
Поєдинок тривав 1 годину і 16 хвилин. У першій партії Світоліна виконала 2 брейка проти одного у Кузнєцової. На старті другого сету дівчата обмінялися брейками (1-1), після чого до кінця партії українка взяла 5 з наступних 6 геймів.
В 1/4 фіналу Еліна Світоліна зустрінеться з переможницею матчу Ван Цян — Елісон Ріск.
Нагадаємо, українська тенісистка Еліна Світоліна з другого кола розпочала боротьбу за титул на турнірі WTA Premier 5 з призовим фондом 2, 828 млн. дол. в Ухані