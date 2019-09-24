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Світоліна перемогла у стартовій грі турніру в Ухані

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. Українська тенісистка Еліна Світоліна з другого кола розпочала боротьбу за титул на турнірі WTA Premier 5 з призовим фондом 2, 828 млн. дол. в Ухані (Китай), передає УНН.

У матчі другого кола українка, посіяна на турнірі під третім номером, обіграла екс-першу ракетку світу переможницю двох турнірів “Великого Шолома” іспанку Гарбінє Мугурусу — 7:5, 6:2.

Примітно, що рахунок в очних протистоянь тенісисток став 7:4 на користь нашої співвітчизниці.

У наступному колі українка зіграє проти росіянки Світлани Кузнєцової. Світоліна веде в статистиці матчів з росіянкою 2:1.

Відзначимо, що чинна чемпіонка змагань білоруска Аріна Соболенко вже виграла два матчі і пробилася до 1/8 фіналу. Натомість 11 сіяна змагань Ангелік Кербер вилетіла з першого кола змагань.

Українські Національні Новини

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