Світоліна перемогла у стартовій грі турніру в Ухані
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Українська тенісистка Еліна Світоліна з другого кола розпочала боротьбу за титул на турнірі WTA Premier 5 з призовим фондом 2, 828 млн. дол. в Ухані (Китай), передає УНН.
У матчі другого кола українка, посіяна на турнірі під третім номером, обіграла екс-першу ракетку світу переможницю двох турнірів “Великого Шолома” іспанку Гарбінє Мугурусу — 7:5, 6:2.
Примітно, що рахунок в очних протистоянь тенісисток став 7:4 на користь нашої співвітчизниці.
У наступному колі українка зіграє проти росіянки Світлани Кузнєцової. Світоліна веде в статистиці матчів з росіянкою 2:1.
Відзначимо, що чинна чемпіонка змагань білоруска Аріна Соболенко вже виграла два матчі і пробилася до 1/8 фіналу. Натомість 11 сіяна змагань Ангелік Кербер вилетіла з першого кола змагань.