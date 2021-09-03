Українська стрибунка у висоту тріумфувала на етапі "Діамантової ліги" в Брюсселі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. В рамках етапу "Діамантової ліги" з легкої атлетики у Брюсселі відбулася перемога української спортсменки, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
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У стрибках у висоту Ярослава Магучіх посіла перше місце з результатом 2,02 м. Українка випередила своїх головних конкуренток Ніколу Макдермотт з Австралії та росіянку Марію Ласіцкене, які перетнули позначку в два метри.
Варто відзначити, що в Брюсселі також виступали ще дві українські стрибунки у висоту. Ірина Геращенко посіла 4-е місце, а Юлія Левченко — 8-е.
Нагадаємо
Українки вибороли кілька медалей на етапі “Діамантової ліги” у Парижі.