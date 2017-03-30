Українська сторона подала заявку в СЦКК для ремонту ЛЕП в Авдіївці
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Українська сторона подала заявку до СЦКК для проведення ремонтних робіт на лінії електропередач в Авдіївці. Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій у Twitter, передає УНН.
“Заявку на проведення ремонтних робіт на лінії електропередач подано до СЦКК. Бригади чекають узгодження. Місце ушкодження поки не встановлено”, — йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що за данними КП “Вода Донбасу”, критичних ушкоджень інфраструктури за ніч немає. Тривають перемовини з ДСНС про поставку двох генераторів.
Станом на 8 годину ранку фільтрувальна станція знеструмлена, резервуар заповнений повністю.
Як повідомляв УНН, українська сторона СЦКК повідомила, що вжито заходів щодо гарантій безпеки для ремонтників ЛЕП в районі Авдіївки.
Нагадаємо, в Авдіївці відсутнє централізоване електропостачання, а водопостачання міста тимчасово припинено.
#Авдіївка КП "Вода Донбасу": Критичних ушкоджень інфраструктури за ніч немає. Тривають перемовини з ДСНС про поставку двох генераторів.— МТОТ (@mtot_gov_ua) 30 марта 2017 г.