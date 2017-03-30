Украинская сторона подала заявку в СЦКК для ремонта ЛЭП в Авдеевке
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Украинская сторона подала заявку в СЦКК для проведения ремонтных работ на линии электропередач в Авдеевке. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий в Twitter, передает УНН.
“Заявку на проведение ремонтных работ на линии электропередач поданы в СЦКК. Бригады ждут согласования. Место повреждения пока не установлено”, — говорится в сообщении.
Также отмечается, что по данным КП “Вода Донбасса”, критических повреждений инфраструктуры за ночь нет. Продолжаются переговоры с ГосЧС о поставке двух генераторов.
По состоянию на 8:00 фильтровальная станция обесточена, резервуар заполнен полностью.
Как сообщал УНН, украинская сторона СЦКК сообщила, что приняты меры по гарантий безопасности для ремонтников ЛЭП в районе Авдеевки.
Напомним, в Авдеевке отсутствует централизованное электроснабжение , а водоснабжение города приостановлено.
# Авдеевка КП “Вода Донбасса”: Критических повреждений инфраструктуры за ночь нет. Продолжаются переговоры с ДСНС о поставке двух генераторов.— МТОТ (@mtot_gov_ua) 30 марта 2017 г.