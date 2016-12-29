Українська сторона готова до компромісу заради звільнення полонених українців – І.Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Українська влада готова йти на компроміс заради звільнення українців, які перебувають у полоні проросійських бойовиків. Про це написала на своїй сторінці у Facebook народний депутат Ірина Геращенко, передає УНН.
"Президент, СБУ, мінська група шукаємо кроки задля звільнення заручників, ми готові до компромісу, аби тільки звільнити хлопців",- написала І.Геращенко.
Вона також додала, що сьогодні, як жест доброї волі, українська сторона передала на тимчасово окуповані території 15 осіб, що здійснили злочини, задля розблокування процесу звільнення заручників.
"Серед переданих представникам ОРДЛО осіб 6 жінок, також є літні люди і ті, хто мать хвороби. Це жест доброї волі напередодні Різдва і новорічних свят, і ми чекаємо на милосердя та гуманізму іншої сторони, якщо вони знають, що таке гуманізм і милосердя",- додала І.Геращенко.
За її словами під час передачі були присутні матері і дружини українських заручників, священники, які звернулися до представників РФ і ОРДЛО з проханням звільнити українських полонених.
"Їх слова, їх звернення, їх молитви бути милосердними і відпусти хлопців неможливо було слухати без сліз", - зазначила нардеп.
Раніше народний депутат Ірина Геращенко повідомила, що представники ОРДЛО пообіцяли українській стороні до Нового року звільнили підлітків, які перебувають в тюрмах на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей за підозрою у диверсіях та тероризмі.